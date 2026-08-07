eco!Booster TR 050 Professional
eco!Booster med 50% højere arealydeevne end Kärcher powerdysen; ideel til sarte overflader. Til koldtvands- og varmtvandshøjtryksrensere (dysestørrelse 050).
Sammenlignet med Kärcher powerdysen muliggør eco!Booster 50 procent højere arealydeevne og er ideel til rengøring af sarte overflader som pudsede facader eller trævægge. Effektiviteten er resultatet af den øgede strålebredde og fører til lavere forbrug af energi og vand. Den er velegnet til koldtvands- og varmtvandshøjtryksrensere (op til 85°C) fra Kärcher, er kompatibel med EASY!Lock interfacet og har en dysestørrelse på 050. Med det revolutionerende dysekoncept trækkes der luft ind for at styre vandstrømmen. Dette muliggør fremragende rengøringsresultater på kortere tid, hvilket er særligt vigtigt i sektorer som byggeri eller køretøjsrengøring.
Funktioner og fordele
50 % højere rengøringsydelse sammenlignet med en flad stråle
- Grundig, hurtig og mere bæredygtig rengøring.
50% højere vandeffektivitet¹⁾
- Sparer på vandet.
50% højere energieffektivitet¹⁾
- Sparer energi.
Enormt alsidig i anvendelse
- Særligt velegnet til sarte overflader som f.eks. maling eller træ.
Specifikationer
Teknisk data
|Tryk (bar)
|max. 300
|Temperatur (°C)
|max. 85
|Dysestørrelse ( )
|50
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
¹⁾ Baseret på evnen til at rengøre et 50% større areal end en standard Kärcher-fladstråledyse med den samme mængde energi og vand.
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Rengøring af facader
- Kommunale anvendelser, for eksempel rengøring af facader eller hegn.
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af stalde inden for landbruget