Sammenlignet med Kärcher powerdysen muliggør eco!Booster 50 procent højere arealydeevne og er ideel til rengøring af sarte overflader som pudsede facader eller trævægge. Effektiviteten er resultatet af den øgede strålebredde og fører til lavere forbrug af energi og vand. Den er velegnet til koldtvands- og varmtvandshøjtryksrensere (op til 85°C) fra Kärcher, er kompatibel med EASY!Lock interfacet og har en dysestørrelse på 050. Med det revolutionerende dysekoncept trækkes der luft ind for at styre vandstrømmen. Dette muliggør fremragende rengøringsresultater på kortere tid, hvilket er særligt vigtigt i sektorer som byggeri eller køretøjsrengøring.