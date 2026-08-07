eco!Booster imponerer med en dækningsgrad, der er 50 procent højere end Kärchers powerdyse. Den øgede strålebredde gør det muligt at øge effektiviteten, hvilket fører til lavere energi- og vandforbrug. Sarte overflader som pudsede facader eller trævægge rengøres skånsomt. Boosteren er velegnet til højtryksrensere med koldt og varmt vand (op til 85 °C) fra Kärcher, er kompatibel med EASY!Lock-grænsefladen og har en dysestørrelse på 060. Det revolutionerende dysekoncept trækker luft ind for at styre vandstrålen. De førsteklasses rengøringsresultater opnået på kortere tid er særligt vigtige inden for områder som byggebranchen eller køretøjsrengøring.