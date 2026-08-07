eco!Booster TR 080
eco!Booster med 50% højere dækningsgrad sammenlignet med Kärchers powerdyse; ideel til sarte overflader. Velegnet til højtryksrensere med koldt og varmt vand med en dysestørrelse på 060.
eco!Booster imponerer med en dækningsgrad, der er 50 procent højere end Kärchers powerdyse. Den øgede strålebredde gør det muligt at øge effektiviteten, hvilket fører til lavere energi- og vandforbrug. Sarte overflader som pudsede facader eller trævægge rengøres skånsomt. Boosteren er velegnet til højtryksrensere med koldt og varmt vand (op til 85 °C) fra Kärcher, er kompatibel med EASY!Lock-grænsefladen og har en dysestørrelse på 060. Det revolutionerende dysekoncept trækker luft ind for at styre vandstrålen. De førsteklasses rengøringsresultater opnået på kortere tid er særligt vigtige inden for områder som byggebranchen eller køretøjsrengøring.
Funktioner og fordele
50 % højere rengøringsydelse sammenlignet med en flad stråle
- Grundig, hurtig og mere bæredygtig rengøring.
50% højere vandeffektivitet¹⁾
- Sparer på vandet.
50% højere energieffektivitet¹⁾
- Sparer energi.
Enormt alsidig i anvendelse
Specifikationer
Teknisk data
|Tryk (bar)
|max. 300
|Temperatur (°C)
|max. 85
|Dysestørrelse ( )
|60
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
Anvendelsesområder
- Rengøring af facader
- Kommunale anvendelser, for eksempel rengøring af facader eller hegn.
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af stalde inden for landbruget