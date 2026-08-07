6 m langt jordkabel til etablering af potentialudligning mellem blæseenheden og det emne, der rengøres, under tørisblæsning. Dette er særligt nødvendigt, hvis emnet, der rengøres, er isoleret, f.eks. et metalværktøj på en gummimåtte. I dette tilfælde kan jordkablet forhindre elektrostatiske udladninger. Kablet har kraftige klemmer i begge ender, som kan fastgøres til maskinen i den ene ende og til emnet, der skal rengøres, i den anden ende.