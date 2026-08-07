Eftermonteringssæt, Y-fordeler til trykluft.
Speciel Y-fordeler til tilslutning af 2 trykluftslanger med lille tværsnit til tørisblæsere.
Den specialudviklede Y-fordeler gør det muligt at tilslutte 2 trykluftslanger med lille tværsnit direkte til Kärchers tørisblæsningssystemer med den innovative Liquid-to-Pellet-proces. Det nemt monterbare tilbehør øger mængden af trykluft, der forsyner Ice Blasteren, og giver dermed en direkte forøgelse af rengøringseffekten.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|106 x 100 x 27