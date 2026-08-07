Ekstra håndtag til EASY!Lock sprøjtelanser

Komfortabel i enhver situation – det ekstra håndtag er nemt at fastgøre til sprøjtelansen af vores nye EASY!Lock generation og gør arbejdet lettere ved at give dig mulighed for at justere din arbejdsstilling til den specifikke opgave. Regelmæssigt at ændre arbejdsstilling aflaster din krop, hvilket gør arbejdet mere afslappet. Takket være den 360° roterbare sprøjtelanse kan det ekstra håndtag blot drejes helt rundt under arbejdet for større fleksibilitet.

Specifikationer

Teknisk data

Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 100 / 60 / 250
Videoer
Kompatible maskiner