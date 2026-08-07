Ekstra håndtag til EASY!Lock sprøjtelanser
Komfortabel i enhver situation – det ekstra håndtag er nemt at fastgøre til sprøjtelansen af vores nye EASY!Lock generation og gør arbejdet lettere ved at give dig mulighed for at justere din arbejdsstilling til den specifikke opgave. Regelmæssigt at ændre arbejdsstilling aflaster din krop, hvilket gør arbejdet mere afslappet. Takket være den 360° roterbare sprøjtelanse kan det ekstra håndtag blot drejes helt rundt under arbejdet for større fleksibilitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|100 / 60 / 250
Videoer
Kompatible maskiner
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 C
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further *EU
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Steamer
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- ProHD 400
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/18 S Plus
- HD 13/18 SX Plus
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 4/11 C Battery
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/13-4 M
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition