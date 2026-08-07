Elbow complete packaged NW35 2K

Elektrisk ledende, ergonomisk plastbøjning i størrelse DN 35 til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.

Til komfortabel støvsugning, især ved store mængder fint støv: elektrisk ledende, meget ergonomisk DN 35 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Bøjningen er velegnet til brug med sugeslanger med en clip 2.0-tilslutning, som generelt er kompatible med støvsugere produceret fra 2017 og fremefter. Tilbehørsenden har også en conusverbinding, som kan bruges til at forbinde sugerøret eller sugemundstykker.

Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Standardbredde ( ) ID 35
Materiale Plastik
Version Elektrisk ledende
Tilslutning i tilbehørsenden Kegle
Tilslutning til sugeslange¹⁾ Clip 2.0
Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 295 x 85 x 45
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