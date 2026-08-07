Til komfortabel støvsugning, især ved store mængder fint støv: elektrisk ledende, meget ergonomisk DN 35 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Bøjningen er velegnet til brug med sugeslanger med en clip 2.0-tilslutning, som generelt er kompatible med støvsugere produceret fra 2017 og fremefter. Tilbehørsenden har også en conusverbinding, som kan bruges til at forbinde sugerøret eller sugemundstykker.