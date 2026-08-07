Takket være dens antistatiske egenskaber reducerer DN 35 plastbøjningen den elektrostatiske ladning under støvsugning, mens den integrerede luftstrømsregulator mindsker gnidningskræfterne ved rengøring af højløkkede eller meget tætte tekstilgulvbelægninger. Bøjningen er ergonomisk optimal og ligger derfor meget behageligt i hånden. Den har en clip 2.0-forbindelse og sikrer derfor generelt kompatibilitet med tørstøvsugere fremstillet efter 2017. Tilbehørsenden har også en conusverbinding, som kan bruges til at forbinde sugerøret eller sugemundstykker.