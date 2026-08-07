Takket være det ergonomiske design ligger DN 35-plastbøjningen til våd- og tørstøvsugere perfekt behageligt i hånden under støvsugning. Den er velegnet til brug med sugeslanger med en clip 2.0-tilslutning, som generelt er kompatible med støvsugere produceret fra 2017 og fremefter. Tilbehørsenden har også en conusverbinding, som kan bruges til at tilslutte sugerøret eller sugemundstykker.