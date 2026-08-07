Elbow packaged NW35 2K
Ergonomisk DN 35 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.
Takket være det ergonomiske design ligger DN 35-plastbøjningen til våd- og tørstøvsugere perfekt behageligt i hånden under støvsugning. Den er velegnet til brug med sugeslanger med en clip 2.0-tilslutning, som generelt er kompatible med støvsugere produceret fra 2017 og fremefter. Tilbehørsenden har også en conusverbinding, som kan bruges til at tilslutte sugerøret eller sugemundstykker.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Materiale
|Plastik
|Tilslutning i tilbehørsenden
|Kegle
|Tilslutning til sugeslange¹⁾
|Clip 2.0
|Farve
|Antracit
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|180 x 60 x 60