Extension cable RCX
Når det kommer til ladestationen eller RTK-antennen til RCX'en, giver forlængerkablet mulighed for at forlænge forbindelsen til strømforsyningen med ti meter.
Forlængerkablet giver dig mere fleksibilitet ved opsætning af ladestationen eller RTK-antennen. Hvis der ikke er en stikkontakt i umiddelbar nærhed af det ønskede installationssted, hjælper kablet med at overvinde afstanden.
Funktioner og fordele
Ti meter mere arbejdsradius til at lægge strømkablet.
Kan bruges til ladestationen eller RTK-antennen.
Vejrbestandighed og beskyttelsesklasse bevares.
Specifikationer
Teknisk data
|Ledningslængde (m)
|10
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5