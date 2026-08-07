Extension cable RCX

Når det kommer til ladestationen eller RTK-antennen til RCX'en, giver forlængerkablet mulighed for at forlænge forbindelsen til strømforsyningen med ti meter.

Forlængerkablet giver dig mere fleksibilitet ved opsætning af ladestationen eller RTK-antennen. Hvis der ikke er en stikkontakt i umiddelbar nærhed af det ønskede installationssted, hjælper kablet med at overvinde afstanden.

Funktioner og fordele
Ti meter mere arbejdsradius til at lægge strømkablet.
Kan bruges til ladestationen eller RTK-antennen.
Vejrbestandighed og beskyttelsesklasse bevares.
Specifikationer

Teknisk data

Ledningslængde (m) 10
Farve sort
Vægt (kg) 0,4
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5
Kompatible maskiner