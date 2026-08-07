Med den automatiske slangetromle er det særdeles nemt at rulle højtryksslangen ud og op igen. Den er egnet til HDS Medium og Super Class og meget nem at montere på grund af det praktiske komplette tilbygningssæt. Den indeholder alle enhedens funktioner. Slangetromlen er nem at tage af til transport, Tilbygningssættet indeholder en automatisk slangetromle, en højtryksslange og alle nødvendige tilslutninger.