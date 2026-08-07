FC 2-4 stenrulle
Rengøring af hårde gulve og snavsede sprækker kunne ikke være nemmere: Med stenrullen til FC 2-4 gulvvasker har genstridige pletter ingen chance. Rulle kan maskinvaskes op til 60 °C.
FC 2-4 stenrullen er det perfekte tilbehør til dybderensning af ikke-sarte hårde gulve, såsom sten eller keramik (dog er den ikke egnet til sarte naturstensgulve som marmor eller terracotta). Kompatibel med FC 2-4 gulvvasker. Takket være integrerede børster fjerner stenrullen nemt genstridigt snavs og får endda sprækker, fuger og ujævne overflader til at skinne igen. Velegnet til maskinvask op til 60 °C.
Funktioner og fordele
Højkvalitets mikrofiber
- Optimal rengøring og et højt niveau af snavsopsamling for fremragende rengøringsresultater.
- Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Integreret børstehår.
- Til ubesværet fjernelse af genstridig snavs.
- Selv sprækker og ujævne gulve bliver glitrende rene.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|180 x 60 x 60
Anvendelsesområder
- Stengulve.
- Selv genstridige snavs
- Teglfuger