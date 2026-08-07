FC 2-4 stenrullen er det perfekte tilbehør til dybderensning af ikke-sarte hårde gulve, såsom sten eller keramik (dog er den ikke egnet til sarte naturstensgulve som marmor eller terracotta). Kompatibel med FC 2-4 gulvvasker. Takket være integrerede børster fjerner stenrullen nemt genstridigt snavs og får endda sprækker, fuger og ujævne overflader til at skinne igen. Velegnet til maskinvask op til 60 °C.