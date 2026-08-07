FC 2-4 stenrulle

Rengøring af hårde gulve og snavsede sprækker kunne ikke være nemmere: Med stenrullen til FC 2-4 gulvvasker har genstridige pletter ingen chance. Rulle kan maskinvaskes op til 60 °C.

FC 2-4 stenrullen er det perfekte tilbehør til dybderensning af ikke-sarte hårde gulve, såsom sten eller keramik (dog er den ikke egnet til sarte naturstensgulve som marmor eller terracotta). Kompatibel med FC 2-4 gulvvasker. Takket være integrerede børster fjerner stenrullen nemt genstridigt snavs og får endda sprækker, fuger og ujævne overflader til at skinne igen. Velegnet til maskinvask op til 60 °C.

Funktioner og fordele
Højkvalitets mikrofiber
  • Optimal rengøring og et højt niveau af snavsopsamling for fremragende rengøringsresultater.
  • Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Integreret børstehår.
  • Til ubesværet fjernelse af genstridig snavs.
  • Selv sprækker og ujævne gulve bliver glitrende rene.
Specifikationer

Teknisk data

Farve hvid
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 180 x 60 x 60
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Stengulve.
  • Selv genstridige snavs
  • Teglfuger