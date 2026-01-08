Filterrenseværktøjet til VC 4 trådløs (Premium), VC 6 trådløs (Premium) og VC 7 trådløs støvsugerne muliggør ikke kun enkel rengøring af luftindtagsfilteret med kun få bevægelser, men udvider også filterets levetid. Rengøring af filteret er næsten automatisk: Ved at indsætte filteret i filterrenseværktøjet og den manuelle rotationsmekanisme og samtidig sugning, sikres et kontinuerligt rent forfilter. Bemærk venligst: Det andet luftindtagsfilter skal sættes i apparatet på forhånd. En nøjagtig fastgørelse sikrer en sikker pasform. Et luftindtagsfilter er også inkluderet i tilbehøret til udskiftningen.