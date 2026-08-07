H13-filtersættet med en høj andel af aktivt kul med antibakteriel belægning fjerner pålideligt en stor mængde skadelige stoffer i luften med en separationsgrad på 99,95 % for en partikeldiameter på 0,3 µm. Filteret fanger støv, fint støv, partikler, aerosoler, patogener og virusser. Derudover eliminerer filterets antibakterielle belægning baciller og bakterier og suppleres af et lag af aktivt kul, der filtrerer lugte, kemiske dampe, VOC'er (flygtige kemiske forbindelser) og andre skadelige stoffer fra luften.