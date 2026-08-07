Filter set AF 50
Høj luftgennemstrømning og effektivitet: Erstatningsfiltersættet til luftrenseren AF 50 består af H13-filtermateriale og et aktivt kul-element med antibakteriel belægning.
H13-filtersættet med en høj andel af aktivt kul med antibakteriel belægning fjerner pålideligt en stor mængde skadelige stoffer i luften med en separationsgrad på 99,95 % for en partikeldiameter på 0,3 µm. Filteret fanger støv, fint støv, partikler, aerosoler, patogener og virusser. Derudover eliminerer filterets antibakterielle belægning baciller og bakterier og suppleres af et lag af aktivt kul, der filtrerer lugte, kemiske dampe, VOC'er (flygtige kemiske forbindelser) og andre skadelige stoffer fra luften.
Funktioner og fordele
H13-filtrering
- H13-filter til pålidelig bortskaffelse af patogener og aerosoler.
- Filtereffektivitet på 99,95 %.
Aktivt kul-element
- Binder lugte og kemiske dampe.
Specifikationer
Teknisk data
|Luftgennemstrømning (m³/h)
|max. 520
|Pakkeenheder (Stk.)
|2
|Vægt (kg)
|1,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|421 x 208 x 80
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Anvendelsesområder
- Erstatningsfiltersæt til luftrenser AF 20 - til indendørs luftrensning