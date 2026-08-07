Filter set FCV4
Tokammers pålideligt Duo!Pure filtersystem til Kärchers FCV 4 gulvvasker, bestående af et fladt plisseret filter og et svampefilter.
Det flertrins Duo!Pure filtersystem til FCV 4 gulvvaskeren, bestående af et fladt plisseret filter og et svampefilter, giver pålidelig beskyttelse mod fugt og sikrer fremragende filtrering. Det yderst effektive flade plisserede filter opfanger selv de mindste partikler i luften effektivt. Tørtilstand er ideel til brug på gulvtæpper og løse tæpper.
Funktioner og fordele
Effektivt to-trins Duo!Pure-filtersystem
- Pålidelig filtrering med fladt plisseret filter og svampefilter.
Hurtigt og nem at skifte.
Sikker og holdbar
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|60 x 70 x 30
Anvendelsesområder
- Erstatningsfiltersæt til luftrenser AF 20 - til indendørs luftrensning