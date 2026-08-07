Det flertrins Duo!Pure filtersystem til KFL 1, FCV 2 og FCV 3 gulvvaskere, bestående af et fladt plisseret filter og et svampefilter, giver pålidelig beskyttelse mod fugt og sikrer fremragende filtrering. Det yderst effektive flade plisserede filter opfanger selv de mindste partikler i luften effektivt. Tørtilstand er ideel til brug på gulvtæppertæpper og løse tæpper.