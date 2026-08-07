Filterkittet til madrasrenseren garanterer konsekvent høj hygiejnisk rengøringsydelse. Det to-trins filtreringssystem, som sikres ved samspillet mellem skumfilteret i støvbeholderen og det separate motorbeskyttelsesfilter, spiller her en afgørende rolle. Skumfilteret opfanger først pålideligt større partikler. Denne effektive forfiltrering beskytter effektivt det bagvedliggende filter mod hurtig tilstopning. Resultatet er konsekvent høj sugeevne uden mærkbart fald i ydeevnen under rengøringsprocessen. Derudover reducerer den dobbelte filterbarriere slid på apparatets motor. Det efterfølgende motorbeskyttelsesfilter opfanger selv de fineste støvpartikler og giver pålidelig beskyttelse af motoren. Denne beskyttelsesmekanisme øger madrassstøvsugerens holdbarhed betydeligt. For at sikre fuld funktionalitet på lang sigt, anbefales det at rengøre både skumfilteret og motorbeskyttelsesfilteret efter hver brug.