Finmasket vandfilter, 100 μm, R 1"
Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 μm, max. temperatur 60°C. Monteres på apparatets indløb. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 1".
Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 μm, max. temperatur 60°C. Monteres på apparatets indløb. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Monteres på apparatets indløb. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 1".
Specifikationer
Teknisk data
|Vandtilslutning (inches)
|1″
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
Kompatible maskiner
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic