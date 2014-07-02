Finmasket vandfilter, 100 μm, R 1"

Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 μm, max. temperatur 60°C. Monteres på apparatets indløb. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 1".

Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 μm, max. temperatur 60°C. Monteres på apparatets indløb. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Monteres på apparatets indløb. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 1".

Specifikationer

Teknisk data

Vandtilslutning (inches) 1″
Vægt inkl. emballage (kg) 0,4