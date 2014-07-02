Finmasket vandfilter med adapter

Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 μm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.

Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 μm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Monteres på apparatets indløb. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.

Specifikationer

Teknisk data

Vandtilslutning (inches) 3/4″ / 1″
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3
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