Fladslangesæt

Pladsbesparende slangesæt med fleksibel stofslange,inkl. slangeklemme af rustfrit stål til tilslutning af dykpumper. Ideel til bortledning af vand ved oversvømmelser.

Sættet består af en 1 1/4" fladslange og en slangeklemme af rustfrit stål (30-40 mm) med vingeskrue, så forbindelsen kan foretages uden værktøj. Stofslangesættet fra Kärcher anbefales især til rent- og snavsetvandsdykpumper. Det er den perfekte løsning til bortledning af store vandmængder, f.eks. i oversvømmede områder. Den 10 m lange slange kan rulles flad, så den er nem at opbevare. Maks. kapacitet er 5 bar.

Funktioner og fordele
Fladslangesæt: Flexibel fladslange
Flexibel fladslange
Kompakt og pladsbesparende
Fladslangesæt: 1 1/4" drænslange
1 1/4" drænslange
Stor diameter for bedre gennemstrømning.
Fladslangesæt: Inkluderer rustfri stål spændebånd med skrue
Inkluderer rustfri stål spændebånd med skrue
Tilslutning uden brug af værktøj.
Specifikationer

Teknisk data

Diameter 1 1/4″
Slangelængde (m) 10
Sprængende tryk. (bar) max. 5
Farve Antracit
Vægt (kg) 1,2
Vægt inkl. emballage (kg) 1,3
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 260 x 55
Anvendelsesområder
  • Til at dræne havedamme
  • Til brug ved oversvømmede områder
  • Til dræning af udgravninger på max 100 m3
  • Til vandskader og oversvømmelse i huset og kælderen f.eks. lækage fra vaskemaskinen, grundvand eller regnvand.
  • Til at pumpe vand fra pools
  • Til installation i drænskakter.