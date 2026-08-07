Fladslangesæt
Pladsbesparende slangesæt med fleksibel stofslange,inkl. slangeklemme af rustfrit stål til tilslutning af dykpumper. Ideel til bortledning af vand ved oversvømmelser.
Sættet består af en 1 1/4" fladslange og en slangeklemme af rustfrit stål (30-40 mm) med vingeskrue, så forbindelsen kan foretages uden værktøj. Stofslangesættet fra Kärcher anbefales især til rent- og snavsetvandsdykpumper. Det er den perfekte løsning til bortledning af store vandmængder, f.eks. i oversvømmede områder. Den 10 m lange slange kan rulles flad, så den er nem at opbevare. Maks. kapacitet er 5 bar.
Funktioner og fordele
Flexibel fladslangeKompakt og pladsbesparende
1 1/4" drænslangeStor diameter for bedre gennemstrømning.
Inkluderer rustfri stål spændebånd med skrueTilslutning uden brug af værktøj.
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter
|1 1/4″
|Slangelængde (m)
|10
|Sprængende tryk. (bar)
|max. 5
|Farve
|Antracit
|Vægt (kg)
|1,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 260 x 55
Anvendelsesområder
- Til at dræne havedamme
- Til brug ved oversvømmede områder
- Til dræning af udgravninger på max 100 m3
- Til vandskader og oversvømmelse i huset og kælderen f.eks. lækage fra vaskemaskinen, grundvand eller regnvand.
- Til at pumpe vand fra pools
- Til installation i drænskakter.