Sættet består af en 1 1/4" fladslange og en slangeklemme af rustfrit stål (30-40 mm) med vingeskrue, så forbindelsen kan foretages uden værktøj. Stofslangesættet fra Kärcher anbefales især til rent- og snavsetvandsdykpumper. Det er den perfekte løsning til bortledning af store vandmængder, f.eks. i oversvømmede områder. Den 10 m lange slange kan rulles flad, så den er nem at opbevare. Maks. kapacitet er 5 bar.