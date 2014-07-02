Flat hose with hose clamp

Fleksibel, flad vandslange med slangeklemme. Ideel til bortledning af vand ved oversvømmelser.

Fleksibel flad vandslange af PVC med vævet forstærkning og galvaniseret slangeklemme (25-40 mm). Kärchers sæt bestående af flade slanger er velegnet til brug sammen med lænse- og dyk-/trykpumper og den perfekte løsning til bortledning af overskydende vand, f.eks. i forbindelse med oversvømmelser. Den 10 m lange slange kan foldes sammen, så den fremstår særdeles flad og pladsbesparende. Det maksimale driftstryk er på 4-5 bar.

Funktioner og fordele
Fladslange
  • Meget pladsbesparende, da den kan rulles flat sammen – 40% lettere og 90% mindre sammenlignet med en standard slange.
Fleksibel fladslange i PVC og tekstil med 25-40 mm forzinket slangeklemme.
  • Ideel til at fjerne vand efter oversvømmelser.
Forzinket slangeklemme.
  • Materialet er rustbestandigt, så slangeklemmen holder længere
Specifikationer

Teknisk data

Diameter 1″
Slangelængde (m) 10
Farve Gul
Vægt (kg) 2,2
Vægt inkl. emballage (kg) 2,3
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 260 x 46
Anvendelsesområder
  • Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.