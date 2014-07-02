Flat hose with hose clamp
Fleksibel, flad vandslange med slangeklemme. Ideel til bortledning af vand ved oversvømmelser.
Fleksibel flad vandslange af PVC med vævet forstærkning og galvaniseret slangeklemme (25-40 mm). Kärchers sæt bestående af flade slanger er velegnet til brug sammen med lænse- og dyk-/trykpumper og den perfekte løsning til bortledning af overskydende vand, f.eks. i forbindelse med oversvømmelser. Den 10 m lange slange kan foldes sammen, så den fremstår særdeles flad og pladsbesparende. Det maksimale driftstryk er på 4-5 bar.
Funktioner og fordele
Fladslange
- Meget pladsbesparende, da den kan rulles flat sammen – 40% lettere og 90% mindre sammenlignet med en standard slange.
Fleksibel fladslange i PVC og tekstil med 25-40 mm forzinket slangeklemme.
- Ideel til at fjerne vand efter oversvømmelser.
Forzinket slangeklemme.
- Materialet er rustbestandigt, så slangeklemmen holder længere
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter
|1″
|Slangelængde (m)
|10
|Farve
|Gul
|Vægt (kg)
|2,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 260 x 46
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.