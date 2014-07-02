Fleksibel flad vandslange af PVC med vævet forstærkning og galvaniseret slangeklemme (25-40 mm). Kärchers sæt bestående af flade slanger er velegnet til brug sammen med lænse- og dyk-/trykpumper og den perfekte løsning til bortledning af overskydende vand, f.eks. i forbindelse med oversvømmelser. Den 10 m lange slange kan foldes sammen, så den fremstår særdeles flad og pladsbesparende. Det maksimale driftstryk er på 4-5 bar.