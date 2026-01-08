For en kraftfuld ydeevne: De 3-lags fleece filterposer, som er specielt udviklet til den batteridrevne WD 1 Compact Batteri våd- og tørstøvsuger, er ekstremt robuste og tilbyder en imponerende støvopbevaring og optimal sugeevne. De er også velegnede til krævende opgaver, f.eks. til opsugning af fugtigt snavs. Indeholder 4 poser.