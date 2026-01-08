Fleece filterpose KFI 117, 4 stk.

Designet til våd- og tørstøvsugeren WD 1 Compact Batteri: 2-lags fleece-filterposer for langvarig sugestyrke og høj støvfastholdelse.

For en kraftfuld ydeevne: De 3-lags fleece filterposer, som er specielt udviklet til den batteridrevne WD 1 Compact Batteri våd- og tørstøvsuger, er ekstremt robuste og tilbyder en imponerende støvopbevaring og optimal sugeevne. De er også velegnede til krævende opgaver, f.eks. til opsugning af fugtigt snavs. Indeholder 4 poser.

Funktioner og fordele
Egnet til Kärchers batteridrevne WD 1 Compact Battery våd- og tørstøvsuger.
Modstandsdygtigt fleece-materiale, der er særlig egnet til krævende brug
3-lags fleece-materiale til fremragende fastholdelse af støv og optimal sugekraft
Specifikationer

Teknisk data

Farve hvid
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 550 x 100 x 120
Anvendelsesområder
  • Støvsugning af tørt snavs.
  • Fjerner alle typer vådt og tørt dagligdags snavs.