Fleece filterpose KFI 117, 4 stk.
Designet til våd- og tørstøvsugeren WD 1 Compact Batteri: 2-lags fleece-filterposer for langvarig sugestyrke og høj støvfastholdelse.
For en kraftfuld ydeevne: De 3-lags fleece filterposer, som er specielt udviklet til den batteridrevne WD 1 Compact Batteri våd- og tørstøvsuger, er ekstremt robuste og tilbyder en imponerende støvopbevaring og optimal sugeevne. De er også velegnede til krævende opgaver, f.eks. til opsugning af fugtigt snavs. Indeholder 4 poser.
Funktioner og fordele
Egnet til Kärchers batteridrevne WD 1 Compact Battery våd- og tørstøvsuger.
Modstandsdygtigt fleece-materiale, der er særlig egnet til krævende brug
3-lags fleece-materiale til fremragende fastholdelse af støv og optimal sugekraft
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|550 x 100 x 120
Anvendelsesområder
- Støvsugning af tørt snavs.
- Fjerner alle typer vådt og tørt dagligdags snavs.