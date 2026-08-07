Fleece filterposer Renovation KFI 489 WD 4-6
Speciel fleece filterpose til langtidsholdbar sugestyrke når man skal suge fint støv op under renovationer og når man skal arbejde med elværktøjer. Egnet til Kärcher våde- og tørstøvsugere.
De specielle Renovation KFI 489-fleecefilterposer er ideelle til opsugning af tørt og vådt snavs og er desuden perfekt egnede til opsugning af fint støv, der opstår under renoveringsarbejde og ved brug af el-værktøj. Det ekstremt slidstærke femlags-fleecemateriale med forfilter sikrer, at filterets overflade ikke stopper til, og sikrer dermed en langvarig sugeevne samt optimal støvfiltrering under brug. Specielt udviklet til Kärcher Home & Garden våd- og tørsugerne WD 4–7, KWD 4–6 og MV 4–6. Leveringsomfang: fire poser.
Funktioner og fordele
Femlags fleece materiale inkl. forfilter.
Egnet til Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 våd- og tørstøvsugere.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|4
|Farve
|Grå
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|265 x 185 x 68
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Til brug i værksteder og ved renovation/byggeri, der genererer store mængder fint støv.
- Støvsugning af tørt snavs.
- Fjerner alle typer vådt og tørt dagligdags snavs.
- Værksted
- Renovering