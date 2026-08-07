De specielle Renovation KFI 489-fleecefilterposer er ideelle til opsugning af tørt og vådt snavs og er desuden perfekt egnede til opsugning af fint støv, der opstår under renoveringsarbejde og ved brug af el-værktøj. Det ekstremt slidstærke femlags-fleecemateriale med forfilter sikrer, at filterets overflade ikke stopper til, og sikrer dermed en langvarig sugeevne samt optimal støvfiltrering under brug. Specielt udviklet til Kärcher Home & Garden våd- og tørsugerne WD 4–7, KWD 4–6 og MV 4–6. Leveringsomfang: fire poser.