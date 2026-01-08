De ekstremt holdbare, 3-lags KFI 357 fleece-filterposer imponerer med deres høje sugestyrke og støvfiltrering under brug. De er også designet til at fjerne kraftig snavs. F.eks. at støvsuge groft og fugtigt snavs op. Lavet som en kundetilpasning til Kärcher Home & Garden våde- og tørstovsugerne WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2 og MV 3, samt Kärcher SE 4, SE 4001 og SE 4002 tæpperenserne. Leveringsomfang: 4 poser.