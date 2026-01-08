Fleece-filterposer WD 2/3 4stk. KFI 357
De ekstremt holdbare KFI 357 fleece-filterposer kan nemt suge tørt og fugtigt snavs op. Egnet til Kärcher Home & Garden Våde- og tørstøvsugere og tæpperensere.
De ekstremt holdbare, 3-lags KFI 357 fleece-filterposer imponerer med deres høje sugestyrke og støvfiltrering under brug. De er også designet til at fjerne kraftig snavs. F.eks. at støvsuge groft og fugtigt snavs op. Lavet som en kundetilpasning til Kärcher Home & Garden våde- og tørstovsugerne WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2 og MV 3, samt Kärcher SE 4, SE 4001 og SE 4002 tæpperenserne. Leveringsomfang: 4 poser.
Funktioner og fordele
Trelags fleece materiale.
- Til høj sugeevne og høj støvfiltrering under brug.
- Ekstremt rivefast, ideel til kraftig anvendelse.
Egnet til Kärchers våd- og tørstøvsugere WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2, MV 3.
Egnet til Kärcher SE 4, SE 4001, SE 4002 tæpperensere.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|4
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 200 x 12
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Støvsugning af tørt snavs.
- Fjerner alle typer vådt og tørt dagligdags snavs.