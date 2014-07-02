Fleksibel lanse, 1050 mm

1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender.

1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender, biltage, undervogne og hjulkasser.

Specifikationer

Teknisk data

Max. Arbejdstryk (bar) 210
Længde (mm) 1050
Temperatur (°C) max. 150
Tilslutningsgevind M22 x 1,5
Vægt inkl. emballage (kg) 1,4