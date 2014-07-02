Fleksibel lanse, 1050 mm
1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender.
1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender, biltage, undervogne og hjulkasser.
Specifikationer
Teknisk data
|Max. Arbejdstryk (bar)
|210
|Længde (mm)
|1050
|Temperatur (°C)
|max. 150
|Tilslutningsgevind
|M22 x 1,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,4