Det fleksible håndmundstykkesæt indeholder et håndmundstykke med fleksible sidevinger og ultrafine fiberklude i høj kvalitet. Sammen leverer de optimal rengøringsresultater på både flade og buede overflader, der er svære at nå. Håndmundstykket tilpasser sig automatisk til overfladen med et blidt tryk. Takket være den specielle løkkestruktur af stoffet, sikrer kluden især effektiv opsamling af snavs. Den høje damp gennemstrømning giver gode og hygiejniske rengøringsresultater - selv hjørner og kanter er rene på ingen tid. Ved at bruge krog-og-løkke systemet, kan kluden vedhæftes til håndmundstykket hurtigt og nemt. Under rengøringen, forbliver kluden sikkert placeret og kan ikke glide af. Efter rengøringen, kan den brugte klud fjernes fra håndmundstykket uden at komme i kontakt med snavs.