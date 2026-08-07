Fleksible håndmundstykkesæt
Sættet med fleksibel håndmundstykke og matchende ultrafine fiberklude er perfekt til rengøring af stædigt snavs på flade og buede overflader (f.eks. håndvaske) i køkkenet og badeværelset.
Det fleksible håndmundstykkesæt indeholder et håndmundstykke med fleksible sidevinger og ultrafine fiberklude i høj kvalitet. Sammen leverer de optimal rengøringsresultater på både flade og buede overflader, der er svære at nå. Håndmundstykket tilpasser sig automatisk til overfladen med et blidt tryk. Takket være den specielle løkkestruktur af stoffet, sikrer kluden især effektiv opsamling af snavs. Den høje damp gennemstrømning giver gode og hygiejniske rengøringsresultater - selv hjørner og kanter er rene på ingen tid. Ved at bruge krog-og-løkke systemet, kan kluden vedhæftes til håndmundstykket hurtigt og nemt. Under rengøringen, forbliver kluden sikkert placeret og kan ikke glide af. Efter rengøringen, kan den brugte klud fjernes fra håndmundstykket uden at komme i kontakt med snavs.
Funktioner og fordele
Fleksible sidevinger.Det fleksible håndmundstykke tilpasser sig nemt til formerne af f.eks. håndvaske og badekar. Kludene gør en lang række af overflader rent effektivt uden at efterlade snavsrester. De tilspidsede sidevinger gør det nemt at gøre selv de sværeste steder at nå rent, f.eks. bag vandhaner.
Højkvalitets mikrofiberklud.Den specielle løkkestruktur af kluden sikrer ekstra god opsamling af snavs og grundig rengøringsresultater. Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Nemt krog-og-løkke systemKluden kan vedhæftes til håndmundstykket ved blot at trykke den på. Kluden skrider ikke under rengøring.
Kluden kan spændes fast.
- Du skal ikke i kontakt med snavs mens du skifter kluden: bare hold i remmen på kluden og hiv håndmundstykke op og væk.
Klud dækker alle sider af håndmundstykket.
- For nem rengøring af hjørner, kanter og andre områder, der kan være svære at nå.
- Beskytter møbler for skrammer.
Lille størrelse.
- Størrelsen af håndmundstykket gør det egnet til områder af mellemstørrelse.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|160 x 170 x 55
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Håndvask
- Vægklinker
- Vindue og glasoverflader.
- Brusebad / badekar
- Arbejdsområder i køkkenet
- Kogeplader.
- Ovn
- Emhætter.