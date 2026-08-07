Foam jet
Foam jet til udlevering, Home & Garden vaskemiddel til ekstra grundig rengøring. Kan sættes direkte på pistolgrebet på højtryksrenseren.
Til ekstra rene resultater: Foam jet sikre der bliver tilføjet vaskemiddel når man bruger den mobile udendørs rengøringsmaskine OC 3 og sikrer mere grundig, mere effektiv og blidere rengøring med bedre fordeling af vaskemiddel. Den producerer en kraftfuld skum som klæber godt til overflader og kan komme ind i steder, der er svære at nå - ideel til grundig rengøring af cykler, havemøbler mm. Foam jet kan sættes direkte på pistolgrebet. Vaskemidlet kan blot hældes ind i Foam jet. Mundstykket passer til alle mobile udendørs OC 3 rengøringsmaskiner.
Funktioner og fordele
Kraftfuldt skumNem og grundig rengøring af forskellige overflader (f.eks. cykler, havemøbler).
Justerbar sprayvinkelGør praktisk lodret og vandret rengøring mulig.
Simpel omskiftning mellem forskellige vaskemidler.Ubesværet rengøring med kompatible Kärcher rengøringsmidler. Let at anvende
Gennemsigtig beholder til rengøringsmiddel
- Påfyldningsniveauet er altid synligt.
Beholder med mængde på 0,35 liter.
- Til længere rengøringsfaser uden genopfyldning.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|165 x 61 x 105
Anvendelsesområder
- Cykler
- Motorcykler og scotere
- Have/terrasse/balkon møbler