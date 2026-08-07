Foam jet

Foam jet til udlevering, Home & Garden vaskemiddel til ekstra grundig rengøring. Kan sættes direkte på pistolgrebet på højtryksrenseren.

Til ekstra rene resultater: Foam jet sikre der bliver tilføjet vaskemiddel når man bruger den mobile udendørs rengøringsmaskine OC 3 og sikrer mere grundig, mere effektiv og blidere rengøring med bedre fordeling af vaskemiddel. Den producerer en kraftfuld skum som klæber godt til overflader og kan komme ind i steder, der er svære at nå - ideel til grundig rengøring af cykler, havemøbler mm. Foam jet kan sættes direkte på pistolgrebet. Vaskemidlet kan blot hældes ind i Foam jet. Mundstykket passer til alle mobile udendørs OC 3 rengøringsmaskiner.

Funktioner og fordele
Foam jet: Kraftfuldt skum
Kraftfuldt skum
Nem og grundig rengøring af forskellige overflader (f.eks. cykler, havemøbler).
Foam jet: Justerbar sprayvinkel
Justerbar sprayvinkel
Gør praktisk lodret og vandret rengøring mulig.
Foam jet: Simpel omskiftning mellem forskellige vaskemidler.
Simpel omskiftning mellem forskellige vaskemidler.
Ubesværet rengøring med kompatible Kärcher rengøringsmidler. Let at anvende
Gennemsigtig beholder til rengøringsmiddel
  • Påfyldningsniveauet er altid synligt.
Beholder med mængde på 0,35 liter.
  • Til længere rengøringsfaser uden genopfyldning.
Specifikationer

Teknisk data

Farve hvid
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 165 x 61 x 105
Anvendelsesområder
  • Cykler
  • Motorcykler og scotere
  • Have/terrasse/balkon møbler