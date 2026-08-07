Til ekstra rene resultater: Foam jet sikre der bliver tilføjet vaskemiddel når man bruger den mobile udendørs rengøringsmaskine OC 3 og sikrer mere grundig, mere effektiv og blidere rengøring med bedre fordeling af vaskemiddel. Den producerer en kraftfuld skum som klæber godt til overflader og kan komme ind i steder, der er svære at nå - ideel til grundig rengøring af cykler, havemøbler mm. Foam jet kan sættes direkte på pistolgrebet. Vaskemidlet kan blot hældes ind i Foam jet. Mundstykket passer til alle mobile udendørs OC 3 rengøringsmaskiner.