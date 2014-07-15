Foldet fladfilter
Robust, foldet fladfilter specielt til aske- og tørsugere. Sikrer vedvarende rengøringskraft.
Funktioner og fordele
Egnet til Kärcher aske- og tørstøvsugere AD 3, AD 2 og AD 4 Premium.
Til vedvarende sugeevne.
Nem at skifte
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|197 x 97 x 48
Anvendelsesområder
- Aske.