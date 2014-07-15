Foldet fladfilter

Robust, foldet fladfilter specielt til aske- og tørsugere. Sikrer vedvarende rengøringskraft.

Robust, foldet fladfilter specielt til aske- og tørsugere. Sikrer vedvarende rengøringskraft.

Funktioner og fordele
Egnet til Kärcher aske- og tørstøvsugere AD 3, AD 2 og AD 4 Premium.
Til vedvarende sugeevne.
Nem at skifte
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Farve hvid
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 197 x 97 x 48
Anvendelsesområder
  • Aske.