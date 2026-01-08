Foldet fladfilter MV 4-6, WD 4-6 KFI 4410
Foldet fladfilter til støvsugning af fint og groft snavs og væsker uden at skifte filteret.
Det KFI 4410 foldede fladfilter gør våde- og tørstøvsugning uden konstant at skulle stoppe for at skifte filteret muligt. Under brug, sikrer den pålideligt høj sugestyrke og støvfiltrering. Indbygget i en patenteret filterkasse, kan det foldede fladfilter skiftes ud ekstra nemt og hurtigt - uden nogen kontakt med snavs: bare åben filterkassen, skift filteret, luk filterkassen - og det er det! Lavet som en kundetilpasning til WD 4-6, KWD 4-6 og MV 4-6 Kärcher Home & Garden våde- og tørstøvsugere.
Funktioner og fordele
Patenteret filterskifte teknologi
- Våde- og tørstøvsugere uden også at skulle skifte filteret.
- Skift det plisserede fladfilter på få sekunder ved at folde filterkassen ud - uden kontakt med snavs.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|brun
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|163 x 104 x 50
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Fint snavs.
- Fjerner groft snavs (f.eks. i værkstedet, garagen eller kælder).
- Væsker.