Det KFI 4410 foldede fladfilter gør våde- og tørstøvsugning uden konstant at skulle stoppe for at skifte filteret muligt. Under brug, sikrer den pålideligt høj sugestyrke og støvfiltrering. Indbygget i en patenteret filterkasse, kan det foldede fladfilter skiftes ud ekstra nemt og hurtigt - uden nogen kontakt med snavs: bare åben filterkassen, skift filteret, luk filterkassen - og det er det! Lavet som en kundetilpasning til WD 4-6, KWD 4-6 og MV 4-6 Kärcher Home & Garden våde- og tørstøvsugere.