Foldet fladfilter MV 4-6, WD 4-6 KFI 4410

Foldet fladfilter til støvsugning af fint og groft snavs og væsker uden at skifte filteret.

Det KFI 4410 foldede fladfilter gør våde- og tørstøvsugning uden konstant at skulle stoppe for at skifte filteret muligt. Under brug, sikrer den pålideligt høj sugestyrke og støvfiltrering. Indbygget i en patenteret filterkasse, kan det foldede fladfilter skiftes ud ekstra nemt og hurtigt - uden nogen kontakt med snavs: bare åben filterkassen, skift filteret, luk filterkassen - og det er det! Lavet som en kundetilpasning til WD 4-6, KWD 4-6 og MV 4-6 Kärcher Home & Garden våde- og tørstøvsugere.

Funktioner og fordele
Patenteret filterskifte teknologi
  • Våde- og tørstøvsugere uden også at skulle skifte filteret.
  • Skift det plisserede fladfilter på få sekunder ved at folde filterkassen ud - uden kontakt med snavs.
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Farve brun
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 163 x 104 x 50
Anvendelsesområder
  • Fint snavs.
  • Fjerner groft snavs (f.eks. i værkstedet, garagen eller kælder).
  • Væsker.