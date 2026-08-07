Forfilter til dykpumper, lille

Beskytter dykpumpen og forbedrer dermed driftssikkerheden. Det robuste forfilter er nemt at montere, til dykpumper SP 1 - SP 5 Flat/Dirt.

Det robuste forfilter kan valgfrit monteres på dykpumpen. Forfiltret anbefales især, når pumpen anvendes i stærkt forurenet vand, f.eks. i udgravninger til byggeri eller oversvømmede områder. Filtret forhindrer, at større snavspartikler kommer ind i pumpen. Det beskytter pumpehjulet og forhindrer, at pumpen tilstoppes med grene og snavspartikler - og øger således driftssikkerheden. Forfiltret er egnet til dykpumperne SP 1 til SP 5 Flat/Dirt og har en maskevidde på ca. 5 mm.

Funktioner og fordele
Robust forfilter
  • Beskytter pumpehjulet mod tilstopning, der skyldes grene eller snavspartikler, og øger driftssikkerheden.
Kliksystem
  • Hurtig og let at sætte på dykpumpen.
5 mm maskebredde
  • Gennestrømningen mindskes ikke, men driftssikkerheden øges.
Specifikationer

Teknisk data

Net størrelse (mm) 5
Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 177 x 179 x 53
Anvendelsesområder
  • Filtrerer snavsepartikler fra vandet.