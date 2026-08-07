Forfilter til dykpumper, lille
Beskytter dykpumpen og forbedrer dermed driftssikkerheden. Det robuste forfilter er nemt at montere, til dykpumper SP 1 - SP 5 Flat/Dirt.
Det robuste forfilter kan valgfrit monteres på dykpumpen. Forfiltret anbefales især, når pumpen anvendes i stærkt forurenet vand, f.eks. i udgravninger til byggeri eller oversvømmede områder. Filtret forhindrer, at større snavspartikler kommer ind i pumpen. Det beskytter pumpehjulet og forhindrer, at pumpen tilstoppes med grene og snavspartikler - og øger således driftssikkerheden. Forfiltret er egnet til dykpumperne SP 1 til SP 5 Flat/Dirt og har en maskevidde på ca. 5 mm.
Funktioner og fordele
Robust forfilter
- Beskytter pumpehjulet mod tilstopning, der skyldes grene eller snavspartikler, og øger driftssikkerheden.
Kliksystem
- Hurtig og let at sætte på dykpumpen.
5 mm maskebredde
- Gennestrømningen mindskes ikke, men driftssikkerheden øges.
Specifikationer
Teknisk data
|Net størrelse (mm)
|5
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|177 x 179 x 53
Anvendelsesområder
- Filtrerer snavsepartikler fra vandet.