Det robuste forfilter kan valgfrit monteres på dykpumpen. Forfiltret anbefales især, når pumpen anvendes i stærkt forurenet vand, f.eks. i udgravninger til byggeri eller oversvømmede områder. Filtret forhindrer, at større snavspartikler kommer ind i pumpen. Det beskytter pumpehjulet og forhindrer, at pumpen tilstoppes med grene og snavspartikler - og øger således driftssikkerheden. Forfiltret er egnet til dykpumperne SP 1 til SP 5 Flat/Dirt og har en maskevidde på ca. 5 mm.