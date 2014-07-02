Det aftagelige forfilter af rustfrit stål beskytter pumpehjulet mod tilstopning og større smudspartikler og øger dermed dykpumpens driftssikkerhed. Det aftagelige forfilter af rustfrit stål er velegnet til brug sammen med pumperne SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 og SCP 9500.