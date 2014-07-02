Forfilter til dykpumper, stor
Aftageligt forfilter af rustfrit stål, beskytter pumpehjulet mod tilstopning og øger dermed pumpens driftssikkerhed.
Det aftagelige forfilter af rustfrit stål beskytter pumpehjulet mod tilstopning og større smudspartikler og øger dermed dykpumpens driftssikkerhed. Det aftagelige forfilter af rustfrit stål er velegnet til brug sammen med pumperne SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 og SCP 9500.
Funktioner og fordele
Aftageligt rustfrit stålfilter
- Aftageligt filter, kan nemt klikkes på pumpen. Beskytter pumpehjulet mod tilstopning, der skyldes grene eller snavspartikler, og øger driftssikkerheden.
Forfilter til dykpumper, stort
- Til Kärcher SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 and SCP 16000
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|210 x 210 x 70
Anvendelsesområder
- Filtrerer snavsepartikler fra vandet.