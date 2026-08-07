Forlænger til L2P-vinklede dyser. Forlængeren er fremstillet udelukkende af plast for at forhindre beskadigelse af det emne, der rengøres. Gevindene er dog forstærket med metal for at sikre en lang levetid. Forlængeren er 100 mm lang. Flere forlængere kan skrues sammen.