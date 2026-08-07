Forlænger til vinklet dyse, 100 mm.
Forlænger til L2P-vinklede dyser. Forlængeren er 100 mm lang. Flere forlængere kan skrues sammen.
Forlænger til L2P-vinklede dyser. Forlængeren er fremstillet udelukkende af plast for at forhindre beskadigelse af det emne, der rengøres. Gevindene er dog forstærket med metal for at sikre en lang levetid. Forlængeren er 100 mm lang. Flere forlængere kan skrues sammen.
Funktioner og fordele
Hurtigudskiftningssæt
- Ekstremt nem at håndtere og fleksibel opsætning
Dyse fremstillet af plast
- Beskadigelse af sarte overflader undgås, hvis dysen utilsigtet skulle berøre overfladen.
Specifikationer
Teknisk data
|Mål (L x B x H) (mm)
|118 x 20 x 20
Anvendelsesområder
- Til rengøring af produktionsudstyr, såsom sprøjtestøbeværktøjer, transportbåndssystemer og håndteringssystemer osv.
- Ideel til rengøring i industrielle miljøer, for eksempel til rengøring af produktionsanlæg
- Til rengøringsmaskiner, motorkomponenter, støbeforme og forsegling af overflader