Forlængerrør 0,4 m

Forlænger spraylanser med ca. 0,4 m. For effektiv rengøring af områder, der er svære at komme til. Velegnet til alt Kärchers højtrykstilbejør.

Forlænger spraylanser med ca. 0,4 m. For effektiv rengøring af områder, der er svære at komme til. Velegnet til alt Kärcher højtrykstilbejør.

Funktioner og fordele
Førlængerrør 0,4 m
  • Til rengøring af svært tilgængelige områder (specielt højt placerede steder)
Kompakt design
  • Forlænger rækkevidden og giver større fleksibilitet
  • Let at anvende
Kompakt design
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,3
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 446 x 45 x 45
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
Forlængerrør 0,4 m reservedele

Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.

Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.

Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.

Du kan også læse mere om reservedele her.