Forlængerrør 0,4 m
Forlænger spraylanser med ca. 0,4 m. For effektiv rengøring af områder, der er svære at komme til. Velegnet til alt Kärchers højtrykstilbejør.
Funktioner og fordele
Førlængerrør 0,4 m
- Til rengøring af svært tilgængelige områder (specielt højt placerede steder)
Kompakt design
- Forlænger rækkevidden og giver større fleksibilitet
- Let at anvende
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|446 x 45 x 45
Videoer
Kompatible maskiner
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
Anvendelsesområder
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
