Forlængerrør til WD
Praktisk forlængerrør for større arbejdsområde. Forlængerrøret anbefales især til områder, der er svært tilgængelige, f.eks. hvis der er højt til loftet.
Praktisk forlængerrør for større arbejdsområde. Forlængerrøret anbefales især til områder, der er svært tilgængelige, f.eks. hvis der er højt til loftet. Forlængerrøret er 0,5 m langt og har en nominel størrelse på 35 mm. Er kompatibelt med de fleste Kärcher våd- og tørstøvsugere.
Funktioner og fordele
Til områder der er svære at nå, f.eks. høje lofter, lave lysskafte osv.
Passer til alle Kärcher Home & Garden multifunktionelle støvsugere
Specifikationer
Teknisk data
|Standardbredde (mm)
|35
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|480 x 40 x 40
Kompatible maskiner
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- WD 1 Compact Batteri
- WD 1 Compact Batterisæt
- WD 2 Home
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18 V Batterisæt V -12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 Batteri
- WD 3 Batteri Premium
- WD 3 Batterisæt
- WD 3 P S V-17/4/20 Premium
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 Premium Batterisæt
- WD 3 S V-15/4/20 Premium
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20 Premium
- WD 3 S V-19/4/20 Premium
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3-18 Batterisæt V-17/20
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Batterisæt V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Sæt V-20/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V 30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Ren.
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 6 P V-25/8/22/T
- WD 7 Control P S
Anvendelsesområder
- Høje lofter.
- Let vægt.