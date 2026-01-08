Praktisk forlængerrør for større arbejdsområde. Forlængerrøret anbefales især til områder, der er svært tilgængelige, f.eks. hvis der er højt til loftet. Forlængerrøret er 0,5 m langt og har en nominel størrelse på 35 mm. Er kompatibelt med de fleste Kärcher våd- og tørstøvsugere.