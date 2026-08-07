FR Classic overfladrenser
Den ideelle begyndermodel i Kärchers sortiment af overfladrensere til både indendørs og udendørs rengøring. Med stænkskærm og et arbejdstryk på op til 150 bar.
Den ideelle begyndermodel i Kärchers sortiment af overfladerensere til både indendørs og udendørs rengøring. Maskinen arbejder ved et imponerende tryk på helt op til 150 bar og har en vandgennemstrømningshastighed på 600 liter pr. time ved 40°C. Bemærk: Dysesættet skal bestilles separat.
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter (mm)
|300
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt (kg)
|1,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,1