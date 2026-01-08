Alle VC 6 trådløs og VC 7 trådløs støvsugerne kan opbevares i den fritstående parkeringsstation for at spare plads og forhindre dem i at vælte. Vægmontering er ikke nødvendig. Ud over at holde den trådløse støvsuger på plads, har den også plads til tilbehøret. Så er der altid pænt og ryddeligt og støvsuger og tilbehør er altid hurtigt ved hånden. Batteriopladeren til støvsugeren kan også monteres på parkeringsstationen – på den måde oplades batteriet automatisk, når enheden er parkeret. For at bruge den fritstående parkeringsstation kræves et ekstra vægbeslag, som følger med modellerne VC 6 trådløs og VC 7 trådløs. Denne er knyttet til parkeringsstationen. Parkeringsstationen indeholder ikke et ekstra vægbeslag.