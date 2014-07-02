Fnugfrie, med stor sugeevne og slidstærke: De 5 ekstra bredde og store gulvklude af kvalitetsbomuld er optimale til brug sammen med det store gulvmundstykke til Kärchers damprensere. De kraftige damprenseklude sættes helt enkelt på damprenserens gulvmundstykke, og så kan arbejdet begynde. Til effektiv rengøring af flise-, naturstens-, linoleum- og PVC-gulve.