Frottéklude, brede
Fnugfrie, med stor sugeevne og slidstærke; sættet består af 5 ekstra bredde bomuldsgulvklude af høj kvalitet
Fnugfrie, med stor sugeevne og slidstærke: De 5 ekstra bredde og store gulvklude af kvalitetsbomuld er optimale til brug sammen med det store gulvmundstykke til Kärchers damprensere. De kraftige damprenseklude sættes helt enkelt på damprenserens gulvmundstykke, og så kan arbejdet begynde. Til effektiv rengøring af flise-, naturstens-, linoleum- og PVC-gulve.
Funktioner og fordele
Gulvklud af førsteklasses bomuld
- Fjerner snavs hurtig og absorberer det i kluden
- Fjerner snavs hurtig og absorberer det i kluden
- Tåler maskinvask ved 60°C
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|480 x 270 x 5
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Anvendelsesområder
- Hårde gulve