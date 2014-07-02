Fnugfrie, stor sugeevne og slidstærke: De 5 smalle gulvklude af kvalitetsbomuld er optimale til brug sammen med standard-gulvmundstykket til Kärchers damprensere. De kraftige damprenseklude sættes helt enkelt på damprenseren, og så kan arbejdet begynde. Til effektivrengøring af flise-, naturstens-, linoleum- og PVC-gulve.