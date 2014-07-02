Frottéklude, smalle
Fnugfrie, stor sugeevne og slidstærke; sættet består af 5 smalle bomuldsgulvklude af høj kvalitet
Fnugfrie, stor sugeevne og slidstærke: De 5 smalle gulvklude af kvalitetsbomuld er optimale til brug sammen med standard-gulvmundstykket til Kärchers damprensere. De kraftige damprenseklude sættes helt enkelt på damprenseren, og så kan arbejdet begynde. Til effektivrengøring af flise-, naturstens-, linoleum- og PVC-gulve.
Funktioner og fordele
Gulvklud af førsteklasses bomuld
- Fjerner snavs hurtig og absorberer det i kluden
- Tåler maskinvask ved 60°C
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 200 x 5
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Anvendelsesområder
- Hårde gulve