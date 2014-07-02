Frottéklude, smalle

Fnugfrie, stor sugeevne og slidstærke; sættet består af 5 smalle bomuldsgulvklude af høj kvalitet

Fnugfrie, stor sugeevne og slidstærke: De 5 smalle gulvklude af kvalitetsbomuld er optimale til brug sammen med standard-gulvmundstykket til Kärchers damprensere. De kraftige damprenseklude sættes helt enkelt på damprenseren, og så kan arbejdet begynde. Til effektivrengøring af flise-, naturstens-, linoleum- og PVC-gulve.

Funktioner og fordele
Gulvklud af førsteklasses bomuld
  • Fjerner snavs hurtig og absorberer det i kluden
  • Tåler maskinvask ved 60°C
Specifikationer

Teknisk data

Farve hvid
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 6,9
Mål (L x B x H) (mm) 400 x 200 x 5
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Anvendelsesområder
  • Hårde gulve