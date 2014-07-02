Den rustfri stål FRV 30 ME overfladerenser muliggør rengøring med varmt vand op til 85°C. Takket være den integrerede automatiske opsugning af det beskidte vand gør FRV 30 ME overfladerengøring mere effektiv både indendørs og udendørs. FRV 30 ME er udstyret med en temperaturbestandig 7,5 m lang sugeslange lavet af polyurethan. Yderligere kvalitetsfunktioner ved den højtydende overfladerenser er de ikke-afmærkende styrehjul og dobbelt keramisk leje. Tekniske data: Maks. 250 bar, 1300 l/t. (Bestil venligst maskinspecifikt dysesæt separat).