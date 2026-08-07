FRV 50 ME

Overfladerengøring med automatisk opsugning af det beskidte vand til meget store overflader - det betyder FRV 50 ME. Varmtvandsrengøring op til 85°C. FRV 50 ME er udstyret med en temperaturbestandig 10 m polyurethan-sugeslange. Yderligere kvalitetsfunktioner er de ikke-afmærkende styrehjul og dobbelt keramisk leje. Maskinspecifikt dysesæt skal bestilles separat. Maks. 250 bar / 2000 l/t / 85°C.