FRV 50 ME

Takket være automatisk opsugning af spildevandet gør den rustfri stål FRV 50 ME overfladerenser overfladerengøring mere effektiv både indendørs og udendørs. Varmtvandsrengøring op til 85 °C. FRV 50 ME har en temperaturbestandig 7,5 m polyurethan-sugeslange. Yderligere kvalitetsfunktioner er de ikke-afmærkende styrehjul og dobbelt keramisk leje. Maskinspecifikt dysesæt skal bestilles separat. Maks. 250 bar / 1.300 l/t / 85°C.