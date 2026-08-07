Fugebørstesæt
Effektiv og ubesværet rengøring af fuger, helt uden brug af kemikalier. Det praktiske fugebørstesæt består af fire sorte fugebørster og er ideelt til rengøring af flisefuger.
Fugebørstesættet gør det lettere end nogensinde at rengøre flisefuger i f.eks. badeværelset eller køkkenet. Børstehårene er specialudformet til fuger, så de passer perfekt ned i dem og rengør effektivt med damp, så fugerne bliver rene på ingen tid, helt uden brug af kemikalier.
Funktioner og fordele
Børster i høj kvalitet
- Fjern nemt genstridigt snavs
- Lang levetid takket være langsommere slid af børstehårene.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|46 x 8 x 58
Kompatible maskiner
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 1 Premium (Homeline)
- SC 1 Premium (white)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Deluxe
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix (yellow)
- SC 3 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 3 EasyFix Premium (yellow) *EU
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 4 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SC 4 EasyFix Strygejern
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 5 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SC 5 EasyFix Strygejern
- SC 5 Premium
- SG 4/2 Classic Anniversary Edition
- SI 4 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SI 4 EasyFix Strygejern
- SI 4 Iron Kit
Anvendelsesområder
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)