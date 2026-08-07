Fugebørstesæt

Effektiv og ubesværet rengøring af fuger, helt uden brug af kemikalier. Det praktiske fugebørstesæt består af fire sorte fugebørster og er ideelt til rengøring af flisefuger.

Fugebørstesættet gør det lettere end nogensinde at rengøre flisefuger i f.eks. badeværelset eller køkkenet. Børstehårene er specialudformet til fuger, så de passer perfekt ned i dem og rengør effektivt med damp, så fugerne bliver rene på ingen tid, helt uden brug af kemikalier.

Funktioner og fordele
Børster i høj kvalitet
  • Fjern nemt genstridigt snavs
  • Lang levetid takket være langsommere slid af børstehårene.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 46 x 8 x 58
Anvendelsesområder
  • Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)