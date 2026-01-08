Takket være visning af ​​tryktrinnet, som er let at aflæse under alle vejrforhold, og rengøringsmiddelniveauet, giver Kärcher højtrykspistolen G 120 Q væsentlig mere kontrol under rengøringen. Tryktrinene SOFT, MEDIUM og HARD, samt rengøringsmiddelniveauet, kan bekvemt indstilles ved at dreje Vario Power sprøjtelansen. Sprøjtepistolen med Quick Connect adapter er velegnet til Kärcher Power Control og Full Control højtryksrensere K 3.