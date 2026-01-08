G 120 Q Sprøjtepistol
G 120 Q højtrykspistolen til alle Kärcher K 3 Power Control og Full Control enheder viser de forskellige tryktrin og rengøringsmiddelniveau. Med Quick Connect.
Takket være visning af tryktrinnet, som er let at aflæse under alle vejrforhold, og rengøringsmiddelniveauet, giver Kärcher højtrykspistolen G 120 Q væsentlig mere kontrol under rengøringen. Tryktrinene SOFT, MEDIUM og HARD, samt rengøringsmiddelniveauet, kan bekvemt indstilles ved at dreje Vario Power sprøjtelansen. Sprøjtepistolen med Quick Connect adapter er velegnet til Kärcher Power Control og Full Control højtryksrensere K 3.
Funktioner og fordele
Reserve pistolgreb til Kärcher Power Control og Full Control højtryksrensere i klasse K 3.
- For nem udskiftning af pistolen
Manualdisplay er nemt at læse til trykindstillinger og vaskemiddeltilstand.
- Gør det nemmere af vælge den rette indstilling for trykket afhængig af overfaldetype.
Quick Connect adapter
- Quick kobling system gør det nemmere at samle pistol og slange.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|432 x 42 x 216