G 145 Q Sprøjtepistol

Højtrykspistol med LED-display til visning af forskellige tryktrin og rengøringsmiddeltilstand. Med Quick Connect. Til Kärcher Power Control og Full Control højtryksrensere K 4 til K 5.

Højtrykspistolen, der giver mere kontrol under rengøringen. Udstyret med et LED-display til visning af tryktrin og rengøringsmiddeltniveau samt en Quick Connect-adapter. Ved at dreje Vario Power-spraylansen kan tryktrinene SOFT, MEDIUM og HARD eller rengøringsmiddelniveau indstilles. LED-displayet er let at læse under alle vejrforhold. Sprøjtepistolen er velegnet til alle Kärcher Power Control og Full Control højtryksrensere K 4 til K 5.

Funktioner og fordele
Reserve pistolgreb til Kärcher Power Control og Full Control højtryksrensere i klasser K 4 og K 5.
  • For nem udskiftning af pistolen
Nem at aflæse LED display med indikation af trykindstilling og rengøringsmiddel.
  • Gør det nemmere af vælge den rette indstilling for trykket afhængig af overfaldetype.
Quick Connect adapter
  • Quick kobling system gør det nemmere at samle pistol og slange.
Bajonettilslutning
  • Muliggør tilslutning af alt Kärcher tilbehør
Lavt tryk – rengøringsmiddel påføring
  • Nem påføring af rengøringsmiddel
Børnesikring
  • Blokerer pistol aftrækkeren
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,6
Vægt inkl. emballage (kg) 0,8
Mål (L x B x H) (mm) 552 x 43 x 223