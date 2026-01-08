G 145 Q Sprøjtepistol
Højtrykspistol med LED-display til visning af forskellige tryktrin og rengøringsmiddeltilstand. Med Quick Connect. Til Kärcher Power Control og Full Control højtryksrensere K 4 til K 5.
Højtrykspistolen, der giver mere kontrol under rengøringen. Udstyret med et LED-display til visning af tryktrin og rengøringsmiddeltniveau samt en Quick Connect-adapter. Ved at dreje Vario Power-spraylansen kan tryktrinene SOFT, MEDIUM og HARD eller rengøringsmiddelniveau indstilles. LED-displayet er let at læse under alle vejrforhold. Sprøjtepistolen er velegnet til alle Kärcher Power Control og Full Control højtryksrensere K 4 til K 5.
Funktioner og fordele
Reserve pistolgreb til Kärcher Power Control og Full Control højtryksrensere i klasser K 4 og K 5.
- For nem udskiftning af pistolen
Nem at aflæse LED display med indikation af trykindstilling og rengøringsmiddel.
- Gør det nemmere af vælge den rette indstilling for trykket afhængig af overfaldetype.
Quick Connect adapter
- Quick kobling system gør det nemmere at samle pistol og slange.
Bajonettilslutning
- Muliggør tilslutning af alt Kärcher tilbehør
Lavt tryk – rengøringsmiddel påføring
- Nem påføring af rengøringsmiddel
Børnesikring
- Blokerer pistol aftrækkeren
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|552 x 43 x 223