Højtrykspistolen, der giver mere kontrol under rengøringen. Udstyret med et LED-display til visning af tryktrin og rengøringsmiddeltniveau samt en Quick Connect-adapter. Ved at dreje Vario Power-spraylansen kan tryktrinene SOFT, MEDIUM og HARD eller rengøringsmiddelniveau indstilles. LED-displayet er let at læse under alle vejrforhold. Sprøjtepistolen er velegnet til alle Kärcher Power Control og Full Control højtryksrensere K 4 til K 5.