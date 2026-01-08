SOFT, MEDIUM eller HARD tryktrin samt rengøringsmiddelniveauet, som indstilles ved at dreje Vario Power sprøjtelansen, overføres direkte til højtrykspistolens display. På denne måde ved brugeren altid, hvilket trykniveau og hvilket rengøringmiddelniveau, han arbejder i. Displayet er let at aflæse under alle vejrforhold og sikrer større kontrol og sikkerhed ved rengøring. Quick Connect-adapteren til sprøjtepistolen gør den velegnet til alle Kärcher Power Control og Full Control højtryksrensere K 4 til K 5.