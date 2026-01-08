G 160 Q Sprøjtepistol
Viser de forskellige tryktrin og rengøringsmiddelniveau på displayet.
SOFT, MEDIUM eller HARD tryktrin samt rengøringsmiddelniveauet, som indstilles ved at dreje Vario Power sprøjtelansen, overføres direkte til højtrykspistolens display. På denne måde ved brugeren altid, hvilket trykniveau og hvilket rengøringmiddelniveau, han arbejder i. Displayet er let at aflæse under alle vejrforhold og sikrer større kontrol og sikkerhed ved rengøring. Quick Connect-adapteren til sprøjtepistolen gør den velegnet til alle Kärcher Power Control og Full Control højtryksrensere K 4 til K 5.
Funktioner og fordele
Reserve pistolgreb til Kärcher Power Control og Full Control højtryksrensere i klasser K 4 og K 5.
- For nem udskiftning af pistolen
Manualdisplay er nemt at læse til trykindstillinger og vaskemiddeltilstand.
- Gør det nemmere af vælge den rette indstilling for trykket afhængig af overfaldetype.
Quick Connect adapter
- Quick kobling system gør det nemmere at samle pistol og slange.
Bajonettilslutning
- Muliggør tilslutning af alt Kärcher tilbehør
Lavt tryk – rengøringsmiddel påføring
- Nem påføring af rengøringsmiddel
Børnesikring
- Blokerer pistol aftrækkeren
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|552 x 43 x 222