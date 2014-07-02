G 160 Q Sprøjtepistol til Quick Connect
En førsteklasses sprøjtepistol udstyret med Quick Connect og softgrip greb garanterer et højt niveau af komfort til rengøring.
En førsteklasses sprøjtepistol udstyret med Quick Connect og softgrip greb garanterer et højt niveau af komfort til rengøring. Også ideel som reservepistol til alle Kärcher Home & Garden højtryksrensere K2 - K7 med Quick Connect.
Funktioner og fordele
Reserve-pistol til Kärcher K 2 – K 7 højtryksrensere fremstillet siden 2008 – Quick Connect
- Nem udskiftning af pistol
Quick Connect
- Quick kobling system gør det nemmere at samle pistol og slange.
Bajonettilslutning
- Muliggør tilslutning af alt Kärcher tilbehør
Gummi pad
- Nemmere at håndtere
Lavt tryk – rengøringsmiddel påføring
- Nem påføring af rengøringsmiddel
- Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.
Børnesikring
- Pistolens udløser er blokkeret
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|440 x 193 x 40