G 160 Sprøjtepistol

Reserve sprøjtepitol til Kärcher K 2 til K 7 højtryksrensere. Til højtryksrensere hvor slangen er monteret med klips (uden Quick Connect).

Nem skift at sprøjtepistol. Reservepistol til Kärcher K 2 til K 7 højtryksrensere, hvor slangen er monteret med klips eller klemme (uden Quick Connect).

Funktioner og fordele
Erstatningspistol til Kärcher højtryksrensere K 2 – K 7
  • Nem udskiftning af pistol
Bajonettilslutning
  • Muliggør tilslutning af alt Kärcher tilbehør
Lavt tryk – rengøringsmiddel påføring
  • Nem påføring af rengøringsmiddel
  • Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.
Børnesikring
  • Pistolens udløser er blokkeret
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,3
Vægt inkl. emballage (kg) 0,4
Mål (L x B x H) (mm) 422 x 40 x 181