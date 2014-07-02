G 160 Sprøjtepistol
Reserve sprøjtepitol til Kärcher K 2 til K 7 højtryksrensere. Til højtryksrensere hvor slangen er monteret med klips (uden Quick Connect).
Nem skift at sprøjtepistol. Reservepistol til Kärcher K 2 til K 7 højtryksrensere, hvor slangen er monteret med klips eller klemme (uden Quick Connect).
Funktioner og fordele
Erstatningspistol til Kärcher højtryksrensere K 2 – K 7
- Nem udskiftning af pistol
Bajonettilslutning
- Muliggør tilslutning af alt Kärcher tilbehør
Lavt tryk – rengøringsmiddel påføring
- Nem påføring af rengøringsmiddel
- Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.
Børnesikring
- Pistolens udløser er blokkeret
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|422 x 40 x 181