Du har aldrig haft så meget kontrol, når du gør rent. Takket være +/– knapperne på G 180 Q Full Control Plus højtrykspistolen kan trykniveauer og rengøringsmiddeldosering nemt styres med et tryk på en knap. Alle dine indstillinger er også altid tilgængelige i LCD-displayet på et øjeblik, uanset vejret. Sprøjtepistolen, som inkluderer en hurtigkoblingsadapter, er velegnet til alle Kärcher Full Control højtryksrensere K 5 Premium, K 7 og K 7 Premium fra 2017 eller nyere.