G 180 Q Full Control Plus Sprøjtepistol
Med LCD-display og kontrolpanel for tryk og rengøringsmiddeldosering: G 180 Q Full Control Plus til alle Kärchers K 5, K 7 og K 7 Premium Full Control højtryksrensere fra 2017 og frem.
Du har aldrig haft så meget kontrol, når du gør rent. Takket være +/– knapperne på G 180 Q Full Control Plus højtrykspistolen kan trykniveauer og rengøringsmiddeldosering nemt styres med et tryk på en knap. Alle dine indstillinger er også altid tilgængelige i LCD-displayet på et øjeblik, uanset vejret. Sprøjtepistolen, som inkluderer en hurtigkoblingsadapter, er velegnet til alle Kärcher Full Control højtryksrensere K 5 Premium, K 7 og K 7 Premium fra 2017 eller nyere.
Funktioner og fordele
Udskiftningspistol til Kärcher Full Control Plus HDR af K 5 Premium, K 7 og K 7 Full Control klasser fra 2017 eller nyere.
- For nem udskiftning af pistolen
+/– knapper på pistolen
- For nem kontrol med tryk indstillingerne og sæbekoncentrationen.
Indikation af vandtryk på LCD display
- Gør det nemmere af vælge den rette indstilling for trykket afhængig af overfaldetype.
Indikation af sæbedosering på LCD display
- Gør det nemmere at vælge passende koncentration af rengøringsmiddel der blandes i vandet.
Quick Connect adapter
- Quick kobling system gør det nemmere at samle pistol og slange.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,8