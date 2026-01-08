G 180 Q PC
Funktioner og fordele
Quick Connect
- Quick kobling system gør det nemmere at samle pistol og slange.
Bajonettilslutning
- Muliggør tilslutning af alt Kärcher tilbehør
Påføring af rengøringsmiddel uden sprøjtelanse direkte via pistolgrebet
- Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.
Børnesikring
- Pistolens udløser er blokkeret
Kompatibel med alle Kärcher højtryksrensere i klasserne K 2–K 7 med Quick Connect-adapter.
- Perfekt til efterfølgende opgradering og udskiftning.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|548 x 191 x 38