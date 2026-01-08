G 180 Q PC

Funktioner og fordele
Quick Connect
  • Quick kobling system gør det nemmere at samle pistol og slange.
Bajonettilslutning
  • Muliggør tilslutning af alt Kärcher tilbehør
Påføring af rengøringsmiddel uden sprøjtelanse direkte via pistolgrebet
  • Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.
Børnesikring
  • Pistolens udløser er blokkeret
Kompatibel med alle Kärcher højtryksrensere i klasserne K 2–K 7 med Quick Connect-adapter.
  • Perfekt til efterfølgende opgradering og udskiftning.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,4
Vægt inkl. emballage (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 548 x 191 x 38