G 180 Q Smart Control Sprøjtepistol
G 180 Q Smart Control højtrykssprøjtepistol til alle Smart Control højtryksrensere med LCD-display og kontrolpanel for tryk og rengøringsmiddel.
Fuld kontrol: Takket være +/– knapperne på G 180 Q Smart Control højtrykspistolen kan trykniveauer og rengøringsmiddeldosering nemt styres med et tryk på en knap. For at sikre at særligt genstridigt snavs ikke er noget problem, kan en ekstra boost-tilstand aktiveres via sprøjtepistolen for at give endnu mere kraft. Udover styringen på sprøjtepistolen kan trykindstillingerne også enkelt og bekvemt overføres til sprøjtepistolen via Kärcher Home & Garden-appen. På LCD-displayet på G 180 Q Smart Control har du hele tiden indstillingerne for øje – uanset vejret. Sprøjtepistolen inklusive Quick Connect-adapter er velegnet til alle Kärcher højtryksrensere i Smart Control-serien.
Funktioner og fordele
+/- knapper på håndtaget.
- For nem kontrol med tryk indstillingerne og sæbekoncentrationen.
Indikation af vandtryk på LCD display
- Behold dine indstillinger i syne altid.
Boosttilstand.
- I tilfælde af kraftigt snavs, kan boosttilstanden aktiveres via pistolgrebet.
Betjening via Kärcher Home & Garden app.
- Trykindstillinger kan overføres til pistolgrebet via appen.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|552 x 48 x 225