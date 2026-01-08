Fuld kontrol: Takket være +/– knapperne på G 180 Q Smart Control højtrykspistolen kan trykniveauer og rengøringsmiddeldosering nemt styres med et tryk på en knap. For at sikre at særligt genstridigt snavs ikke er noget problem, kan en ekstra boost-tilstand aktiveres via sprøjtepistolen for at give endnu mere kraft. Udover styringen på sprøjtepistolen kan trykindstillingerne også enkelt og bekvemt overføres til sprøjtepistolen via Kärcher Home & Garden-appen. På LCD-displayet på G 180 Q Smart Control har du hele tiden indstillingerne for øje – uanset vejret. Sprøjtepistolen inklusive Quick Connect-adapter er velegnet til alle Kärcher højtryksrensere i Smart Control-serien.